سقوط مقاول وعاطل بالبساتين هاربين من أحكام بغرامات 7 ملايين جنيه.. ضبط مقاول استولى على 3 ملايين جنيه من المواطنين بزعم تخصيص شقق وأراض لهم

ضبط تاجر مخدرات عثر بحوزته على حشيش وأسلحة فى باب الشعرية

ضبط مصنع مواتير مياه مجهولة المصدر بالسلام









تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من القبض على مقاول هارب من أحكام وتبين قيامه بالاستيلاء على نحو 3 ملايين جنيه من المواطنين بزعم تخصيص شقق وأراض لهم، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.كانت معلومات وردت للرائد محمود أبو الحسن رئيس مباحث قسم شرطة الزيتون أن مقاولا مطلوب التنفيذ عليه فى 6 أحكام حبس بإجمالي حبس 6 سنوات يزاول نشاطًا إجراميًا، وتخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على توفير شقق سكنية وأراض بهيئة المجتمعات العمرانية نظير تحصله منهم على مبالغ مالية.وفور إخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وجه بضبط المتهم، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده ألقى القبض عليه وبحوزته طبنجة و2 جهاز لاسلكى وكارنيه بإسمه "مزور".وأقر المتهم بقيامه بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على توفير شقق سكنية وأراضى بهيئة المجتمعات العمرانية وأضاف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع ، كما أقر بارتكابه عدد 7 حوادث نصب بذات الأسلوب واستوليا على قرابة ال 3 ملايين جنيه من المواطنين.في سياق منفصل تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط تاجر مخدرات عثر بحوزته على حشيش وأسلحة فى باب الشعرية.نجح ضباط من وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية أثناء مرورهم بشارع درب الاقماعية دائرة القسم في ضبط عاطل حال استقلاله سيارة وبحوزته سيجارة مشتعلة بداخلها خليط من مادة التبغ وجوهر الحشيش المخدر.وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على طبنجة صوت وخزينة بداخلها 12 طلقة صوت ونصف كيلو حشيش ومبلغ مالي 7200 جنيه وسلاح ابيض " كتر " و3 هاتف محمول .واعترف المتهم بحيازته للطبنجة الصوت بقصد الدفاع , والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.فيما تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة البساتين من ضبط مقاول والمطلوب التنفيذ عليه في 38 حكم حبس جزئى "مباني ، سرقة تيار كهربائى " والمقضي فيهم بغرامات مالية مستحقة بلغت 4 ملايين جنيه.كما تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الشرابية من ضبط عاطل والمطلوب التنفيذ عليه في قضية "مباني " والمقضي فيها بغرامة مالية مستحقة بلغت ثلاثة ملايين وسبعة عشرة ألف وخمسمائة جنيه ( 3.017.500 جنيه )وبمواجهتهما بالحكم الصادر ضدهما أقرا بما تم من اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهما وإحالتهما للنيابات المختصة .وفى سياق متصل تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط مصنع مواتير مياه بمدينة السلام بداخله مواتير مجهولة المصدر ويعمل بدون ترخيص، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.وبناءً على معلومات سابقة تمكن ضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة من ضبط المسئول عن مصنع لتصنيع بالونات مواتير المياه بشارع جمال عبد الناصر بمدينة السلام لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من بالونات المياه بدون بيانات تفيد بلد المنشأ ومجهولة المصدر.وعثر بداخل المصنع على 225 بالونة موتور مياه مدون عليها صنع فى إيطاليا "معدة للبيع " و 60 بلونة تحت التجهيز و80 فلنشة و125 كيلو كبريت زراعى و4 مكبس " معدات تصنيع " و4 ماكينة ( قلوظه ، فرد بلاستيك) وكمية من العبوات والكراتين الفارغة جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.وبمواجهته اعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.