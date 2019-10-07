Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة القاهرة: تغيير طرق التفكير بعد النكسة سر انتصار 73

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:08 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
ياسمين سامى
افتتح الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، احتفالية بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، الاثنين، بحضور عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وأكد الخشت خلال الاحتفالية أن نصر أكتوبر لم يات صدفة ولكن الرئيس جمال عبدالناصر، عمل على إعادة التنظيم داخل الصفوف، وتغيير طرق التفكير والتفكير في حرب الاستنزاف، وكذلك الرئيس السادات والتعامل مع العدو بطريقة مختلفة والاستعداد الجيد للعدو، وهو ما تحقق في حرب 73.

وذكر أن إسرائيل بعد حرب 67 أكدت أنها القوى التي لاتقهر الا ان بها تغيير طرق التفكير بعد النكسة هو ما حقق النصر العظيم الذي أبهر العالم، لما فعله الجندي المصري داخل أرض المعركة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة القاهرة: إذا أردت التغيير فتش عن منهج التفكير

رئيس جامعة القاهرة: نصر أكتوبر يجب النظر إليه بعيون جديدة

عبد المحسن سلامة: مصر تسير في الطريق الصحيح.. ودور مهم لوعي الشباب

شعب لا يعرف المستحيل ندوة بجامعة القاهرة احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

جامعتا القاهرة وعين شمس تحتفلان بذكرى نصر أكتوبر.. حوار مفتوح بين الطلاب والمشاركين في حرب 73.. وتنظيم زيارة لـ بانوراما أكتوبر

شعب لا يعرف المستحيل.. ندوة بجامعة القاهرة احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة اليوم

ترشيحاتنا

محمد صلاح يتفادى إصابة خطيرة .. تعرف على مدة غيابه عن ليفربول

مفاجأة.. مرتضى منصور يحدد موعد رحيل ميتشو عن الزمالك

أخبار اليوم .. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة عن أغنيته الجديدة ..هولندا تغير اسمها .. مرتضى منصور يعدل عقود 5 لاعبين في الزمالك

مرات الأب ...تصرف صادم من سيدة بحفل زفاف ابنة زوجها.. شاهد ما فعلت

فرقة محمد صلاح فى العلالي .. كيف تناولت الصحف الإنجليزية سقوط مان سيتى

في 5 دقائق .. الغيرة دفعته لقتل 6 أشخاص أولهم حبيبته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرات الأب ...تصرف صادم من سيدة بحفل زفاف ابنة زوجها.. شاهد ما فعلت

بمجوهرات راقية.. دنيا بطمة تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها

أبرزهن منة فضالي ومايا دياب.. النجمات يودعن الصيف بإطلالات جريئة على البحر