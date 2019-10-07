رئيس جامعة القاهرة: تغيير طرق التفكير بعد النكسة سر انتصار 73

افتتح الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، احتفالية بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، الاثنين، بحضور عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.



وأكد الخشت خلال الاحتفالية أن نصر أكتوبر لم يات صدفة ولكن الرئيس جمال عبدالناصر، عمل على إعادة التنظيم داخل الصفوف، وتغيير طرق التفكير والتفكير في حرب الاستنزاف، وكذلك الرئيس السادات والتعامل مع العدو بطريقة مختلفة والاستعداد الجيد للعدو، وهو ما تحقق في حرب 73.



وذكر أن إسرائيل بعد حرب 67 أكدت أنها القوى التي لاتقهر الا ان بها تغيير طرق التفكير بعد النكسة هو ما حقق النصر العظيم الذي أبهر العالم، لما فعله الجندي المصري داخل أرض المعركة.