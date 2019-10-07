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مرأة

مفاجآة صادمة.. احذر: النظام النباتي يدمر الأسنان

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:49 م
النظام النباتي يسبب
النظام النباتي يسبب تسوس الاسنان
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رشا عوني
حذر طبيب أسنان إنجليزي بارز من النظام الغذائي النباتي الشهير الذي يتبعه العديد من النجوم والمشاهير، مؤكدًا أن اتباع النظام النباتي قد يكون أمرًا سيئًا لصحة الأسنان .

وبحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية، أكد الدكتور ميرفن درويان ، من مركز لندن لطب الأسنان التجميلي، أن الكثير من الأشخاص الذين يتبعون النظام النباتي، يعانون من تسوس الأسنان بسبب توقفهم عن تناول العديد من الأطعمة .

وأكد طبيب الأسنان الإنجليزي أن الغذاء النباتي ينقصه البروتين والكالسيوم وهو أمر حيوي للحفاظ على صحة الأسنان، لكن الذين يتبعون النظام النباتي يتناولون أيضًا المزيد من الأطعمة الحلوة والنشوية مثل الفواكه والحبوب التي تؤثر على الأسنان.
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