زي المحلات.. طريقة عمل ميكس جريل تندوري لـ الشيف الشربيني

يحب الكثير من الأشخاص تناول تلك الوجبة في المطاعم الشهيرة، فنقدم لكم طريقه عمل وجبة الميكس جريل تندوري خطوة بخطوة على طريقة الشيف الشربيني.
مقادير ميكس جريل تندوري
* سجق
* ريش ضاني
* دبابيس دجاج
* كمون
* ثوم بودرة
* كاري بودرة
* زنجبيل بودرة
* ملح
* فلفل اسود
* شطه
* بابريكا
* تندوري بودرة
* خل عنب أحمر
* ارز بسمتي
* زيت
* علبة زبادي
طريقة التحضير
* خلط الزبادي مع الكمون والكاري والثوم والزنجبيل والملح والفلفل والشطة و البابريكيا والتندوري والخل.
* اضافة الدبابيس والريش والسجق في الخليط ثم يضاف الزيت ويقلب جيدًا ثم يتم ادخاله الفرن على درجة حرارة 180.
* يخلط الأرز مع باقي خليط التتبيلة ويوضع على النار مع الماء الساخن ويترك حتى تمام النضج.
مقادير ميكس جريل تندوري
* سجق
* ريش ضاني
* دبابيس دجاج
* كمون
* ثوم بودرة
* كاري بودرة
* زنجبيل بودرة
* ملح
* فلفل اسود
* شطه
* بابريكا
* تندوري بودرة
* خل عنب أحمر
* ارز بسمتي
* زيت
* علبة زبادي
طريقة التحضير
* خلط الزبادي مع الكمون والكاري والثوم والزنجبيل والملح والفلفل والشطة و البابريكيا والتندوري والخل.
* اضافة الدبابيس والريش والسجق في الخليط ثم يضاف الزيت ويقلب جيدًا ثم يتم ادخاله الفرن على درجة حرارة 180.
* يخلط الأرز مع باقي خليط التتبيلة ويوضع على النار مع الماء الساخن ويترك حتى تمام النضج.