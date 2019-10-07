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مرأة

زي المحلات.. طريقة عمل ميكس جريل تندوري لـ الشيف الشربيني

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 04:59 م
صدى البلد
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قسم المرأة
يحب الكثير من الأشخاص تناول تلك الوجبة في المطاعم الشهيرة، فنقدم لكم طريقه عمل وجبة الميكس جريل تندوري خطوة بخطوة على طريقة الشيف الشربيني.

مقادير ميكس جريل تندوري
* سجق
* ريش ضاني
* دبابيس دجاج
* كمون
* ثوم بودرة
* كاري بودرة
* زنجبيل بودرة
* ملح
* فلفل اسود
* شطه
* بابريكا
* تندوري بودرة
* خل عنب أحمر
* ارز بسمتي
* زيت
* علبة زبادي

طريقة التحضير
* خلط الزبادي مع الكمون والكاري والثوم والزنجبيل والملح والفلفل والشطة و البابريكيا والتندوري والخل.
* اضافة الدبابيس والريش والسجق في الخليط ثم يضاف الزيت ويقلب جيدًا ثم يتم ادخاله الفرن على درجة حرارة 180.
* يخلط الأرز مع باقي خليط التتبيلة ويوضع على النار مع الماء الساخن ويترك حتى تمام النضج.
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