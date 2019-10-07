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تعليم

تستهدف 186 ألف تلميذ.. انطلاق 100 مليون صحة و نور حياة بقنا

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 04:08 م
صدى البلد
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يوسف رجب
انطلقت اليوم الاثنين، أعمال المرحلة الثانية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " 100 مليون صحة " للقضاء على فيرس سى والكشف عن الأمراض غير السارية"ضغط– سكر– سمنة" لطلاب الصف الأول الإعدادي ومبادرة " نور... حياة " للكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار لتلاميذ المرحلة الابتدائية، تستهدفان حوالي ١٨٦ ألف تلميذ فى قنا.

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، و العميد وليد البيلي السكرتير المساعد للمحافظة والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، الكشف علي طلاب الصف الأول الإعدادي بمدارس" قنا الرسمية للغات – سيدي عبد الرحيم الإعدادية بنين - سيدي عبد الرحيم الإعدادية بنات".

قال محافظ قنا، إن الحملة تستهدف الكشف على 66 ألفا و 250 طالبا وطالبة بـ 499 مدرسة، و بدأت الحملة في الأول من أكتوبر و تستمر لمدة ثلاثة أشهر .

كما تابع محافظ قنا، سير العمل بالمرحلة الثانية لمبادرة " نور ... حياه " بمدرستى نجع السيد الابتدائية و أبو بكر الصديق الابتدائية، بالتعاون بين صندوق تحيا مصر و وزارة الصحة والتربية والتعليم.

وأوضح محافظ قنا، بأن المبادرة تستهدف الكشف على 120 ألف تلميذ وتلميذه بالمرحلة الابتدائية بمدارس المحافظة المختلفة، مؤكدًا المرحلة الأولى للمبادرة وقعت الكشف على 121 ألف تلميذ وتلميذه وتم توزيع 2000 نظارة طبية وإجراء 72 عملية بالمجان.
تستهدف 186 ألف تلميذ.. انطلاق 100 مليون صحة و نور حياة بقنا
تستهدف 186 ألف تلميذ.. انطلاق 100 مليون صحة و نور حياة بقنا
تستهدف 186 ألف تلميذ.. انطلاق 100 مليون صحة و نور حياة بقنا
تستهدف 186 ألف تلميذ.. انطلاق 100 مليون صحة و نور حياة بقنا
تستهدف 186 ألف تلميذ.. انطلاق 100 مليون صحة و نور حياة بقنا
تستهدف 186 ألف تلميذ.. انطلاق 100 مليون صحة و نور حياة بقنا
تستهدف 186 ألف تلميذ.. انطلاق 100 مليون صحة و نور حياة بقنا
تستهدف 186 ألف تلميذ.. انطلاق 100 مليون صحة و نور حياة بقنا
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