اقتحام وأسلحة بيضاء.. تفاصيل الاعتداء على معلم بمطواة داخل مدرسة فى المحلة الكبرى

أعلنت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، تكليف محامٍ لرفع دعوى قضائية لاستعادة حق المعلم "كامل ال" الذي تم التعدي عليه بمطواة من ولى أمر داخل مدرسة بالمحلة الكبرى.





وأصدرت النقابة الفرعية للمعلمين بالمحلة الكبرى برئاسة زكى ناصف، نقيب المعلمين، بيانًا تستنكر وتشجب فيه ما تعرض له مدرس الرياضيات بمدرسة جلال الدين الابتدائية التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية أثناء تأدية عمله بالمدرسة.





وسادت حالة من الاستياء والغضب بين معلمي المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، بعدما تعرضت مدرسة جلال الدين الابتدائية، لحالة من الفوضى عقب اقتحام 4 أشخاص من بينهم ولى أمر، المدرسة بالأسلحة البيضاء والاعتداء على "كامل ال" مدرس رياضيات بسبب دفاعه عن تلميذ، ما أدى إلى إصابته بجرح قطعي في الوجه وإثارة الفزع داخل.





وذكر العاملون بالمدرسة، أن ولى أمر تلميذ حضر بصحبة صديقه ليضرب تلميذًا آخر انتقامًا منه لضرب نجله في اليوم السابق، وعندما شاهد المدرس ذلك حاول منعه ولكنه رفض، وقال "أنا أضرب اللي يتشددله"، ودارت بعض المشادات الكلامية بينهم، وقام صديق ولى الأمر بإلقاء قطعة زجاج على المدرس، أدت إلى إصابته بجرح قطعي في الوجه.





وأكدوا أن مدير المدرسة اُضطر إلى احتجازهم، وغلق باب الغرفة عليهم لمنعهم من الاستمرار في الاعتداء على المدرسين قبل أن يتطور الموقف، واقتحم شخصان بحوزتهما سنجة ومطواة المدرسة، وقاما بتهديد وترويع جميع العاملين والمدرسين والتلاميذ، وحطما باب الغرفة وتم ضبط المتهمين من قبل مباحث قسم ثالث المحلة.





وتتابع النقابة الفرعية عن كثب ما يجرى عبر التحقيقات التي يباشرها محامي النقابة وهناك اتصال دائم بين زكى ناصف والنقيب العام للمعلمين خلف الزناتي لمتابعة تطورات الموقف وقامت الشرطة بفرض كردون أمنى حول المدرسة لاستمرار العملية التعليمية وتشجب النقابة ما يتعرض له المعلمون من اعتداءات من الخارجين دون رادع.