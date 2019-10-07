حكم صيام يومي الاثنين والخميس بنيتين .. تعرف على رأي الإفتاء

صيام يومي الاثنين والخميس بنيتين جائز بإجماع العلماء ولكن يشترط ان يكون نية القضاء مقدمه على نية النافلة ، وصيام يومي الاثنين والخميس أوصى بهما النبي صلى الله عليه وسلم كل أسبوع حيث قال يوم الاثنين يوم مولدي واما يوم الخميس ترفع فيه الأعمال الى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم .



وقال الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه يستحب صيام يومي الإثنين والخميس بنية واحدة أو نيتين فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص كل الحرص على صيام هذين اليومين ، كما يجوز للشخص أن يصوم الأيام التي عليه في الأيام القمرية من كل شهر والاثنين والخميس، لافتا إلى أنه بذلك جمع بين نيتي صيام القضاء والنوافل.



وأجاب فخر، خلال خدمة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء في إجابته عن سؤال متصلة: "هل يجوز صيام الأيام التي أفطرتها في رمضان في أيام 13 و14 و15 من كل شهر وكذلك الاثنين والخميس؟"، قائلا: "يجوز الجمع بين نيتين في الصيام، ولكن تكون نية القضاء مقدمة على النوافل لأن القضاء أولى وأهم".



فضل صيام يومي الاثنين والخميس

قال الشيخ رمضان عبد المُعز، الداعية الإسلامي من علماء الأزهر الشريف، إن الرسول –صلى الله عليه وسلم- كان يصوم يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، لسببين.



وأوضح «عبد المعز» في لقائه بأحد البرامج الفضائية، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان يصوم يوم الإثنين لأنه يوم ميلاده، ويصوم يوم الخميس حيث تُرفع فيه الأعمال إلى الله، وفيه يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عملي وَأَنَا صَائِمٌ».



وأضاف أن ذلك لأن الصيام من أعلى العبادات وأفضل القربات ، فعندما سُئل الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن أفضل الأعمال، فقال: «عليك بالصوم، فإنه لا عدل له»، فكل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لله تعالى.



حكم صيام الاثنين والخميس بدون نية

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه عند صيام الفريضة فذهب العلماء إلى تبييت النية من الليل.



وأوضح «عثمان» خلال البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «أنوي صيام الإثنين والخميس منذ الليل، وأحيانًا أنسى أن أبيت الصيام من الليل، فهل صيامي صحيح؟» ، أن النية لصيام النافلة يصح من الليل وهذا أفضل .







وأضاف أن هناك من العلماء من قال أنه إذا كان الصيام نفلًا أو فرضًا فإن النية تكون من الليل، لكنه ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه نوى نهارًا ، عندما دخل بيته فسأل عن طعام، فلم يجد ، فقال إني إذا صائم وأنشد الصيام من ساعته وكان نهارًا، أي بعد الفجر .



