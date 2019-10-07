Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يهدد بتدمير اقتصاد تركيا

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:52 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
رحيم يسري
تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير اقتصاد تركيا خلال قيامها بأي شيء "خارج الحدود" في سوريا.

وتابع قائلا: انتخبت لإخراج الولايات المتحدة من تلك الحروب العبثية التي لا نهاية لها.

يأتي ذلك بعد إعلان واشنطن سحب عدد من قواتها المنتشرة في شمال غرب سوريا.

وتزامن ذلك مع تخطيط تركيا لشن عملية عسكرية ضد الأكراد في شمال سوريا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار مفاجئ من أمريكا بإخلاء قواتها من مواقع شمال سوريا.. قسد: واشنطن طعنتنا في الظهر.. ترامب: الأكراد قاتلوا معنا و قبضوا الثمن.. وأردوغان: يمكننا شن هجوم في أي وقت

مسئول أمريكي: واشنطن سحبت عددا صغيرا من قواتها في سوريا

ترشيحاتنا

ضعي بيضة على شعرك .. وشاهدى ماذا يحدث

الحكومة تكشف حقيقة وجود تعيينات بالشهر العقاري

كارثة.. سمكة الأرنب تكفى لقتل 100 شخص.. و9 أنواع من الأسماك لا تأكلوها

بعد دور اليهودي في الممر.. مغردون لـ إياد نصار: استخبى اليومين دول

كيف خدع برشلونة الأهلى بسبب ميسي.. نجم القلعة الحمراء يجيب.. فيديو

مرتضى منصور عن انتقال كهربا لـ الأهلي: لو راجل يروح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تألقها في فيلم الممر .. شاهد أجمل إطلالات أسماء أبو اليزيد.. صور

نجوم يروجون لأفلامهم في أجواء مبهجة.. أنجلينا جولي في روما بـ Maleficent: Mistress Of Evil وخواكين فينيكس يفاجئ جمهوره خلال عرض فيلم Joker

بـ الشيفون.. درة تتألق فى إطلالة أنيقة مع نيقولا معوض استعدادا لـ بلا دليل.. شاهد