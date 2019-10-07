ترامب يهدد بتدمير اقتصاد تركيا

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير اقتصاد تركيا خلال قيامها بأي شيء "خارج الحدود" في سوريا.



وتابع قائلا: انتخبت لإخراج الولايات المتحدة من تلك الحروب العبثية التي لا نهاية لها.



يأتي ذلك بعد إعلان واشنطن سحب عدد من قواتها المنتشرة في شمال غرب سوريا.



وتزامن ذلك مع تخطيط تركيا لشن عملية عسكرية ضد الأكراد في شمال سوريا.