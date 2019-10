على نغمات وداع يا دنيا.. أميرة هاني فى إطلالة كلاسيكية للاحتفال بعيد ميلاد شقيقتها.. شاهد

وعلقت اميرة هاني على صورتها ببعض الكلمات، قائلة: "النهاردة مش يوم عادي النهاردة اليوم اللي اتولد فيه اخويا حبيبي و صحبي و إبني أحمد ، إحنا فرق بينا ٧ سنين بس في الطباع توأم و عوزه أقوله كل سنة وأنت طيب وبخير وسعيد و ناجح حبيبي و يبارك فيك و ف عمرك ".





وأضافت: "أحمد هيموتني عشان نزلت الفيديو ده لأن دي أغنيتنا المفضلة وأول ما بنسمعها بنفطس علي روحنا من الضحك ونغنيها بالأداء ده و هو محذرني منزلهاش "





😂😂 Happy Birthday my little man 🎁 🎂 ❤️🎊🎉💃🏻💃🏻💃🏻🥳🥳🥳

نشرت الفنانة أميرة هاني فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وهي برفقة أخيها في السيارة، وهما يغنيان.#وداع_يا_دنيا_وداع #أميرة_هاني #أحمد_هاني #عيد_ميلاد_حبيبي #الحب_كله #مصر#ممثلة #مصرية 🥳🥳🥳❤️🤣🤣سلام يا حب سلام 🤣🤣🤣 يلا كلنا نحتفل بعيد ميلاد أحمد 🥳🥳🥳 #part2#letscelebrate 🥳🥳🥳"وارتدت اميرة هاني في الفيديو قميص كاروهات باللون الكحلي، وتحته توب باللون الابيض، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.وابرزت اميرة هاني اطلالتها بترك شعرها منسدلا على اكتافها بطريقة بسيطة، وغير متكلفة، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث ابرزت جمال عينيها بالكحل الاسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.واكملت اميرة هاني اطلالتها بارتداء لمسة بسيطة من الأكسسورات، حيث اختارت ساعة يد باللون الفضي، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها الكلاسيكية.واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها.وده الجزء التاني من الاغنية part 2 😁😁😁 النهردة مش يوم عادي النهردة اليوم اللي اتولد فيه اخويا حبيبي و صحبي و إبني أحمد ، إحنا فرق بيننا ٧ سنين بس في الطباع توأم و عوزة اقوله كل سنة و انت طيب و بخير و سعيد و ناجح حبيبي و يبارك فيك و ف عمرك ملحوظة: أحمد هيموتني عشان نزلت الفيديو ده لإن دي أغنيتنا المفضلة و اول ما بنسمعها بنفطس علي روحنا من الضحك و نغنيها بالاداء ده و هو محذرني منزلهاش 😂😂 Happy Birthday my little man 🎁 🎂 ❤️🎊🎉💃🏻💃🏻💃🏻🥳🥳🥳 #وداع_يا_دنيا_وداع #أميرة_هاني #أحمد_هاني #عيد_ميلاد_حبيبي #الحب_كله #مصر #ممثلة #مصرية 🥳🥳🥳❤️🤣🤣 سلام يا حب سلام 🤣🤣🤣 يلا كلنا نحتفل بعيد ميلاد أحمد 🥳🥳🥳 #part2 #letscelebrate 🥳🥳🥳A post shared by Mrmrelgamila (@amirahany1) on Oct 6, 2019 at 4:45pm PDT