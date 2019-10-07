شوقي غريب يكشف سبب ضم نجم المقاولون العرب إلى معسكر المنتخب الأولمبي

كشف شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، عن أسباب ضم طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب إلى معسكر أكتوبر الجاري، الذي ينطلق اليوم حتى يوم 14 من نفس الشهر.





وأكد شوقي غريب، فى تصريحات تلفزيونية، أن قرار انضمام "طاهر" إلى المعسكر التدريبي يأتي لتعريفه بخطة اللعب والتواجد في المحاضرات الفنية، حتى لو لم يستطع المشاركة في وديتي جنوب إفريقيا.





وأضاف أن إصابة اللاعب لن تمنعه من المشاركة مع المنتخب، وهي عبارة عن شد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، وسيشارك كذلك في 3 جولات بالدوري المصري، لذا لا توجد مشكلة بشأنه.





وقرر شوقي غريب، ضم 28 لاعبًا خلال المعسكر التدريبي الذي يخوضه اليوم، استعدادًا للمشاركة في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020)، حيث يدخل معسكره الأخير قبل البطولة يوم 28 أكتوبر الجاري.