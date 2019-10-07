Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوقي غريب يكشف سبب ضم نجم المقاولون العرب إلى معسكر المنتخب الأولمبي

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:17 م
لاعبي المقاولون العرب
لاعبي المقاولون العرب
Advertisements
محمد رشاد
كشف شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، عن أسباب ضم طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب إلى معسكر أكتوبر الجاري، الذي ينطلق اليوم حتى يوم 14 من نفس الشهر.

وأكد شوقي غريب، فى تصريحات تلفزيونية، أن قرار انضمام "طاهر" إلى المعسكر التدريبي يأتي لتعريفه بخطة اللعب والتواجد في المحاضرات الفنية، حتى لو لم يستطع المشاركة في وديتي جنوب إفريقيا.

وأضاف أن إصابة اللاعب لن تمنعه من المشاركة مع المنتخب، وهي عبارة عن شد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، وسيشارك كذلك في 3 جولات بالدوري المصري، لذا لا توجد مشكلة بشأنه.

وقرر شوقي غريب، ضم 28 لاعبًا خلال المعسكر التدريبي الذي يخوضه اليوم، استعدادًا للمشاركة في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020)، حيث يدخل معسكره الأخير قبل البطولة يوم 28 أكتوبر الجاري.

Advertisements

ترشيحاتنا

مشروب شهير لعلاج المغص يخلصك من ألم الأسنان بسرعة

شارك أمام الأهلي.. الزمالك يضم زياد الصحيفى أصغر لاعب فى كأس مصر

محضر فى القسم .. أبرز 5 مشاهد فى أزمة إصابة محمد صلاح الأخيرة

بوتين يوجه إنذارا شديد اللهجة لـ أردوغان

وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز

مرتضى منصور عن انتقال كهربا لـ الأهلي: لو راجل يروح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفراشة فى الرقبة.. هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

السيندريلا.. ساندي بفستان يبرز أنوثتها

بعد تألقها في فيلم الممر .. شاهد أجمل إطلالات أسماء أبو اليزيد.. صور