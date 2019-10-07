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مرأة

بفستان أبيض .. مايا دياب تأسر قلوب متابعيها بإطلالة غير متوقعة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:54 م
مايا دياب
مايا دياب
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آية التيجي
نشرت الفنانة مايا دياب صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وهي بداخل البحر، وتجلس على كرسي، وقد ظهرت بإطلالة أنيقة، ومميزة للغاية.

وارتدت مايا دياب فستانا باللون الأبيض، وبأكمام طويلة، وعليه جاكت جلد باللون الجملي، وبأربطة من الجانبين.

وتركت مايا دياب شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة بسيطة، وغير متكلفة، حيث ابرزت انوثتها بشكل ناعم وغير متكلف.

واختارت مايا دياب بعض اللمسات البسيطة من المكياج، والتي تلاىمت مع إطلالتها، حيث اختارت ابرزت جمال عينيها بالآي لاينر، فيما اختارت اللون الكمشيري كاحمر شفاه.

وقد اكملت مايا دياب إطلالتها بارتداء خلخال على قدميها، مع قرطين ناعمين باللون البني، وهو ما تلائم مع إطلالتها بشكل كبير.

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
مايا دياب مايا دياب
مايا دياب مايا دياب
مايا دياب مايا دياب
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