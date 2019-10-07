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خالد عكاشة يكشف السيناريوهات المقلقة من انسحاب قوات أمريكا من سوريا

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 09:35 م
خالد عكاشة
خالد عكاشة
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عبد الخالق صلاح
قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك سيناريوهات مطروحة بالفعل في سوريا مُقلقه للغاية، حيث هناك تخوفات من تسلل عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا إلى المناطق والدول المجاورة حال رؤيتهم بأن الأوضاع في الشمال السوري غير مستقرة، حيث إن دول المنطقة ومن بينها مصر مرشحة أن يأتي اليها هؤلاء الإرهابيين المحترفين ذوي القدرات العالية.

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "TeN"، أن دول المنطقة بالكامل مرشحة أن يتسلل اليها تلك العناصر المتطرفة الإرهابية، حيث ترغب العناصر الإرهابية في إنتاج المزيد من الإرهاب والتهديد لدول الجوار ، وهذه من السيناريوهات المقلقة للغاية.

وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن هناك تشديد في الإجراءات الأمنية على الحدود سواء في مصر أو في دول المنطقة وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول تحرك تلك الجماعات الإرهابية، ومدى إمكانية التعامل مع هذه الظاهرة حال حدوثها.
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