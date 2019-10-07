حسام البدري يسمح للاعبي الأهلي بمغادرة معسكر منتخب مصر.. تفاصيل

وافق الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على السماح للاعبي النادي الأهلي الدوليين المنضمين لمنتخب مصر حاليا بحضور حفل اتحاد الكرة لتسليم درع الدوري عن العام المنقضي.



ووافق المدير الفني أن يؤدي اللاعبون تدريبهم في السادسة من مساء الخميس المقبل بملعب استاد القاهرة ثم التوجه لمقر إقامة الحفل بأحد فنادق القاهرة والعودة مجددا لمعسكر المنتخب بعد انتهاء الحفل.



وعقد حسام البدري جلسة خاصة مع لاعبي منتخب مصر اليوم وقال فيها:" "نحن جميعا أسرة واحدة وعلينا سويا العمل من أجل منتخب مصر، نحن جميعا محظوظون بالتواجد في هذا المكان، فاسم مصر كبير والجميع عليه مسئولية ضخمة ويجب أن نحافظ عليها، حتى نحقق الأهداف الخاصة للمنتخب".



وواصل: "أثق فيكم جمعيا ومن لديه هدف وفكر وطموح سيكون الباب مفتوحا أمامه والوصول للمنتخب هو أمر بالغ الصعوبة ومهما وصل اللاعب من نجومية وتألق فإنه يحتاج لأن يكتب لنفسه تاريخا مع قميص منتخب بلاده".



وأكمل : "من لديه قدرات وإمكانيات ومستويات مميزة سينجح وسيكون له مكان مع الفريق، الأمر ليس سهلا والمسئولية كبيرة على الجميع والأسرة يجب الحفاظ عليها".



وأتم: "ممكن نموت نفسنا لتحقيق أهداف المنتخب الواضحة للجميع ونحتاج لتركيز وجهد كبيرين وشغل أكبر من كل اللاعبين، والعمل داخل المجموعة هو سر النجاح ويجب أن يكون الكل قريبا من بعضه وخلال أسبوع واحد يسعى لتقديم شيء جيد والكل عليه العمل بإخلاص وجهد من أجل إثبات أحقيته بقميص الفراعنة".