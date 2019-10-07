اخبار نادي الزمالك 7-10-2019.. أزمة جديدة بسبب كهربا.. تصريحات نارية لـ مرتضى منصور

صراع المستندات.. آخر تطورات مباراة الأزمة بين الزمالك وجينيراسيون داخل كاف قبل قرار الحسم
يعيش مسئولو نادى الزمالك وجينيراسيون السنغالى حالة من الترقب والقلق انتظارا لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " بشأن أحداث مباراة الأزمة بين الفريقين التى كان من المقرر إقامتها فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا .
صدمة جديدة لـ الزمالك.. الأبيض مهدد بفقدان قائده في مواجهة الأهلي
بات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مهددا بصدمة جديدة قبل مباراة القمة التي يواجه فيها النادي الأهلي ضمن مباريات الجولة الرابعة المقبلة من عمر الدوري الممتاز.
مرتضى منصور عن انتقال كهربا لـ الأهلي: لو راجل يروح
علق المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ، علي اقتراب محمود عبدالمنعم "كهربا" من الانتقال للنادي الاهلي فى يناير .
قرارات مرتضى منصور بشأن أزمة رباعي الفريق.. تفاصيل
كشف المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، حقيقة أزمة عقود رباعي الفريق الأول .
مفاجأة للقطبين .. قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلي والزمالك
استقر مجلس ادارة اتحاد الكرة المصري على اقامة مباراة القمة المقبلة بين النادي الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز بدون جمهور.
كهربا يتسبب في أزمة جديدة مع رئيس الزمالك .. تفاصيل
قرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة ايقاف فريق عمل السوشيال ميديا وتحويله للتحقيق ، بسبب تغريدة تم نشرها حول أزمة محمود عبد المنعم كهربا مهاجم ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
ننشر كواليس جلسة مرتضى منصور وميتشو عقب التعادل مع إف سي مصر
عقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خلال الساعات القليلة مع مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض، بناء على رغبة الأخير للحديث عن أسباب التعادل مع أف سي مصر في المباراة الأخيرة التي أقيمت في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
ننشر أسماء الثلاثي المقترح للانضمام لجهاز الزمالك الفني
قام مسؤولو نادي الزمالك بعرض أسماء الثلاثي طارق يحيى ومحمد صلاح وعصام مرعي نجوم القلعة البيضاء السابقين على الصربي ميتشو المدير الفني للفريق لضم أحدهم في منصب المدرب العام للفريق والتواجد في الجهاز المعاون للمدرب الصربي.