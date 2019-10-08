موسم الرياض يستصيف كلاسيكو السوبر بين البرازيل والأرجنتين.. شاهد

تستضيف المملكة العربية السعودية" سوبر الكلاسيكو" بين منتخبي "البرازيل والأرجنتين " ضمن مميزات موسم الرياض الترفيهي الأكبر بالشرق الأوسط.



ويلتقي المنتخبان في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم 15 من نوفمبر القادم وسط حضور جماهيري



ويعد موسم الرياض هو الفاعلية الأكبر من نوعها بالوطن العربي كأكبر موسم ترفيهي بالشرق الاوسط ويشتمل على عروض حماسية من الاكشن لخفة اليد للحياة البرية ومطاعم ومقاهي وماركات عالمية هذا غير عروض السيارات والمزاجات الفاشن والالعاب والحفلات الشرقية والاجنبية والتراث والفن الأصيل من أقصى الشرق للغرب لعمق المملكة العربية السعودية.



يذكر أن المنتخب البرازيلي تمكن من الوصول إلى المباراة النهائية لكوبا أمريكا، بعد الفوز على نظيره الأرجنتيني بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما فى الدور نصف النهائى للبطولة على ملعب "جريميو أرينا" بالبرازيل.

