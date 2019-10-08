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رياضة

سامورا لن تبيع ضميرها.. تعليق ناري لرئيس الزمالك على إعادة مباراة جينيراسيون

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 02:25 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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ريهام بكير
رفض مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مايتردد بشأن احتمالية إصدار قرار من الاتحاد الافريقي، لكرة القدم بإعادة مباراة الفريق أمام جينيراسيون السنغالي، في إياب دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم: إعادة المباراة يكون بسبب حدوث شغب أو عنف ، وهو ما لم يحدث، بل ان الزمالك التزم بقرار الكاف بالموافقة على نقل المباراة إلى برج العرب، وتوجه الفريق الابيض وطاقم الحكام، الى الملعب ولم يحضر المنافس.

وأضاف: لا أعتقد أن فاطمة سامورا ، سكرتير الاتحاد الدولي لكرة القدم والمشرفة على الكاف ستبيع ضميرها من أجل مباراة كرة قدم.
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