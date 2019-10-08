محمد إمام يواصل تصوير لص بغداد

تواصل أسرة فيلم "لص بغداد" تصوير مجموعة كبيرة من مشاهد العمل، في شوارع القاهرة وذلك بعد عودتهم من الغردقة، والتي تم خلالها تصوير مشاهد تحت الماء.



أسرة فيلم "لص بغداد" المقرر طرحه في دور العرض السينمائي نهاية 2019، أنهت حتى الآن 80% من أحداث العمل.



فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن "توتة"، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما.