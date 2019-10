أحدث العروض الخاصة للترويج للأفلام العالمية.. نجمة بوليوود بريانكا شوبرا مع فيلمها الجديد The Sky is pink في مومباي.. وأنجلينا جولي تخطف الأنظار في روما بـ Maleficent: Mistress Of Evil

أحدث العروض الخاصة للترويج للأفلام العالمية

تشهد الصناعة السينمائية الهوليوودية خلال هذه الفترة نشاطا كبيرا بطرح أهم الأفلام الأمريكية التي تعيد نجوم السينما الذهبية لجمهورها من جديد، وخلال هذه الأيام أقيم عدد من العروض الخاصة للترويج تلك الأعمال داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها.تواصل نجمة بوليوود بريانكا شوبرا الترويج لفيلمها الجديد The Sky is pink، وآخر محطاتها كانت مدينة مومباي الهندية، حيث أقيم أمس، الاثنين، العرض الخاص للفيلم.وأطلت بريانكا شوبرا بفستان أزرق منقوش بالورود، مع تسريحة شعر كعكة مع بطل الفيلم الممثل الهندي فرحان اختر.وتجسد بريانكا خلال الفيلم دور الراحلة عائشة تشودري، وهي فتاة عانت منذ ولادتها من مرض نادر يؤثر على الجهاز المناعي للجسم.ومن المقرر أن تحصل بريانكا شوبرا على جزء من أرباح الفيلم في السينما الهندية والعالمية مقابل أجرها، وهو نفس النهج الذي يتبعه عدد من نجوم بوليوود منهم سلمان خان.أقيم أمس، الأحد، العرض الخاص للفيلم الكرتوني The Addams Family، بحضور أبطاله وصناعه في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.وحضرت المغنية الأمريكية كريستينا أجيليرا العرض الخاص بفستان أسود محتشم، حيث قدمت الأغنية الدعائية للفيلم.وخطفت النجمة العالمية تشارليز ثيرون الأنظار إليها أثناء الترويج للفيلم الذي تجسد من خلاله بالأداء الصوتي شخصية "Morticia"، وتجاوز المغني الشهير سنوب دوج أحزانه على رحيل حفيده منذ أسابيع، بحضور العرض الخاص لدعم فيلمه.وتدور أحداث الفيلم حول عائلة غريبة تسمى الـ "آدامز"، وهو من تأليف مات بيرمان، وإخراج جيرج تيرنان.ومن المقرر طرح الفيلم يوم 10 أكتوبر المقبل بدور العرض الأمريكية والعالمية.حبست النجمة العالمية أنجلينا جولي الأنفاس خلال الترويج لفيلمها الجديد "Maleficent: Mistress Of Evil" في مدينة روما الإيطالية مع الممثلة ميشيل فايفر التي تشاركها في بطولة الفيلم.وأطلت أنجلينا جولي ببلوزة فراشة من تصميم دار أزياء Givenchy، وظهرت النجمة العالمية وهي تلوح بيديها للجماهير والابتسامة تملأ وجهها.وتدور أحداث الفيلم حول تعدى "مالفيسنت" على عائلة الأميرة التى شكت فى البداية بتورط والدته بالسحر وأعمال الشعوذة، وهو ما تسبب فى إسقاطها قبل النهاية من السماء بعد الاعتداء عليها أثناء طيرانها فوق القلعة.وتحدث المفاجأة المدوية وهى ظهور شخصيات أخرى من الهيئة التى تظهر عليها مالفيسنت فى الأحداث، وهو ما يرجح أن يقوموا بمساعدتها فى الحرب على المملكة واستعادة الأميرة النائمة بعد تورطها مرة أخرى.فاجأ الممثل العالمي خواكين فينيكس جمهوره خلال مشاهدتهم فيلمه الجديد Joker، في إحدى دور العرض السينمائية بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية أمس الأول، السبت.والتقى خواكين فينيكس بجمهوره وعلى وجهه الابتسامة العريضة، في الوقت الذي يتعرض لانتقادات عنيفة بسبب مشاهد العنف المبالغ فيها، مؤكدين أن الفيلم مزعج ومخيف.وعقب عرض الفيلم، اجتمع خواكين فينيكس مع مشاهدي الفيلم وعقد جلسة نقاشية، وتلقى النجم العالمي البالغ من لعمر 44 عامًا الأسئلة الصعبة حول أدائه التمثيلي.فيلم الجوكر Joker من بطولة الممثل الأمريكي خواكين فينيكس، وروبيرت دي نيرو، وزازي بيتز، ومارك مارون، وبيل كامب، وبراين كالين ومن إخراج تود فيليبس.ويعد هذا العمل هو النسخة الثانية من الفيلم، والذى تم تقديم نسخته الأولى قبل 11 عاما، والجوكر Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، أشهر شخصيات عالم دي سي كوميكس، الذي يعيش في مدينة جوثام، ويتعرض لضغوطات عصيبة وظروف قهرية تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.روج النجمان العالميان ويل سميث ومارتن لورانس لفيلمهما الجديد "The Gemini man" في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية من خلال العرض الخاص الذي أقيم أمس، الأحد.وتألق ويل سميث الذي يبلغ من العمر 51 عامًا ببدلة سوداء كلاسيكية، أما مارتن لورانس فاختار لوك كاجوال معتمدا على جاكيت من اللون البني.وتبدأ أحداث فيلم "Gemini Man" عندما يجد واحد من صفوة القتلة المتسلسلين نفسه مراقبا ومستهدفا من شخص آخر غامض.ويشارك في الفيلم مع ويل سميث عدد كبير من النجوم العالميين، أبرزهم: كليف أوين وبينديكت ونج ودوجلاس هودج ورالف براون، وغيرهم.