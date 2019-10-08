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رياضة

وفاة عبد الله الشريدة لاعب الهلال والمنتخب السعودي.. والنادي يكشف موعد ومكان صلاة الجنازة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:11 ص
لاعب الهلال والمنتخب
لاعب الهلال والمنتخب السعودي الراحل عبدالله الشريدة
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على صالح
أعلن نادي الهلال السعودي اليوم "الثلاثاء" عن موعد صلاة الجنازة في الدمام على لاعبه السابق عبد الله الشريدة الذي وافته المنية، أمس، عن عمر يناهز 50 عاما، بعد تعرضه لأزمة قلبية.


ونعى نادي الهلال السعودي لاعبه السابق ولاعب المنتخب السعودي عبد الله الشريدة على "تويتر".

وقدم مجلس إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل رئيس النادي تعازيه ومواساته لأسرة عبد الله الشريدة وجميع منسوبي الوسط الرياضي بعد وفاة اللاعب المدافع الذي ارتدى قميص الفريق الازرق لمدة 10 أعوام في تاريخه.

بدأت مسيرة اللاعب السعودي الراحل في نادي القادسية بين عامي 1995 و1998 وانتقل بعدها إلى صفوف نادي الهلال السعودي الذي ارتدى قميصه لمدة 10 أعوام.

حقق الشريدة العديد من البطولات المحلية والإقليمية والقارية للمنتخب السعودي، قبل أن يختتم مشواره الرياضي مع نادي الخليج، وأقيم حفل اعتزاله بمباراة بين الهلال والنادي الأهلي المصري.

ولعب الراحل عبدالله الشريدة 12 مباراة دولية مع منتخب بلاده، ببطولة كأس القارات وكأس آسيا عام 1992، وتصفيات كأس العالم 1998 و2002.

وأصيب الوسط الرياضي السعودي بصدمة قوية لوفاة الشريدة وتقدم أعضائه بالعزاء لأسرة اللاعب السابق.
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