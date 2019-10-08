ضبط المتهمين بالسطو على سيارة نقل محملة بالسجائر بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بأسيوط عقب قيامهم بسرقة سيارة محملة بالسجائر بالإكراه.



تبلغ لمركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط من شخصين "مندوب مبيعات، مشرف مبيعات" - يعملان بإحدى شركات التجارة والتوزيع كائن مقرها بدائرة مركز شرطة أسيوط"، بقيام 3 أشخاص مجهولين بحوزة أحدهم سلاح نارى عبارة عن "بندقية آلية" باعتراضهما حال استقلالهما سيارة ميكروباص تابعة للشركة عملهما "محملة بكمية من السجائر" بأحد الطرق الفرعية بدائرة المركز وإطلاق عيارين ناريين تجاههما والاستيلاء على السيارة بحمولتها وبداخلها صندوق حديدى يحوى مبلغ مالى وفروا هاربين.



تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن ضبط السيارة المستولى عليها بطريق فرعى بدائرة المركز وبداخلها كرتونة سجائر والصندوق الحديدى وبداخله "مبلغ مالى قدره 5800 جنيه" وبه آثار لمحاولة كسر.



كما أسفرت جهود فريق البحث من خلال تتبع خط سير هروب الجناة عن ضبط إثنين من مرتكبى الواقعة "كهربائى ، عامل - مقيمين بقرية الشامية دائرة المركز"، حال إستقلالهما دراجة نارية "تروسيكل" محمل عليه 35 كرتونة سجائر "المستولى عليها" وذلك أثناء توجههما لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة البدارى .



بمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع "عامل - سبق اتهامه فى قضيتين سلاح نارى" حيث تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه بمسكنه بدائرة المركز وبحوزته بندقية آلية و13 طلقة نارية من ذات العيار "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهمين السابق ضبطهما.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

