تعرف على المسافة من الأقصر إلى باقي المحافظات

تقع محافظة الأقصر بجنوب صعيد مصر ولقبت بمدينة المائة باب أو مدينة الشمس، عرفت سابقا باسم طيبة، هي عاصمة مصر في العصر الفرعوني، تقع على ضفاف نهر النيل والذي يقسمها إلى شطرين البر الشرقي والبر الغربي، و تقع محافظة الأقصر على مساحة 2959.6 كم² بين خطى عرض 25-36 شمالًا، 32-33 شرقًا عدد سكانها تقريبا 1,300,000 نسمة (فى عام 2012 تقديري).





وتم تأسيسها يوم 9 ديسمبر 2009 والعيد القومي لها هو يوم 4 نوفمبر (ذكرى اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون).





وتنقسم إداريًا المحافظة إلى مدينة الأقصر، مركز البياضية، مركز القرنة، مركز أرمنت، مركز الطود، مركز إسنا، مدينة الأقصر الجديدة، مدينة طيبة الجديدة، ويحدها شمالًا محافظة قنا وجنوبًا محافظة أسوان وشرقًا محافظة البحر الأحمر وغربًا محافظة الوادي الجديد.





ويقدم صدى البلد خدمة المسافة بين الأقصر وباقي المحافظات الهامة والسياحية لسهولة الوصول إليها:





المسافة من الأقصر إلى أسوان 180 كم

المسافة من الأقصر للغردقة 215 كم

المسافة من الأقصر إلى قنا 51 كم

المسافة من الأقصر إلى إسنا 47 كم

المسافة من الأقصر للقاهرة 504 كم

المسافة من الأقصر لسوهاج 137 كم

المسافة من الأقصر لإدفو 83 كم