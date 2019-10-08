الحكومة: القيمة السوقية للعاصمة الإدارية وصلت إلى تريليون جنيه

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أهمية بناء المدن الجديد علي مستوي محافظات مصر، وأهميتها للدولة المصرية خلال المرحلة الحالية في ظل التزايد السكاني الكبير الذي تتم بشكل سنوي.



جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة د. علي عبد العال، بمشاركة 8 وزراء، لإلقاء بيان للشعب المصري بشأن الظروف التي تمر بها البلاد، مطالبا الأعضاء بالرجوع لمضابط مجلس الشعب في بداية الثمانينيات والتي حدث بها استدعاء لوزير الإسكان بشأن بناء المدن الجديد والتي كانت بواقع 22 مدينة من العاشر من رمضان والعبور والشروق وغيرها، مؤكدا أن هذه المدن تضم الآن حوالي 9 ملايين مواطن وبها قلاع الصناعة والتي تعد عمادا للاقتصاد المصري متسائلا: "لو لم تتم هذه المدن ماذا كان حال مصر الآن؟".



ولفت مدبولي إلي أن هذا المبرر هو الذي يجعل الحكومة تنشئ مدن جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلي أن الحكومة تعمل علي تحويل أرض مهملة لمناطق ومدن جديدة بقيمة كبيرة، وهو ما حدث في العاصمة الإدارية بواقع 170 ألف فدان ببنية أساسية كبيرة بعيدا عن الموازنة وأصبحت قيمتها السوقية الآن حوالي تريليون جنيه مصري وهذه للأجيال القادمة قائلا:" نعظم أصول الدولة التى كانت تهدر وهذا يحدث في العاصمة الإدارية و14 مدينة أخري".