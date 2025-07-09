مشروع قانون التعليم.. التربية الدينية شرط للنجاح ولكن خارج المجموع

شهدت الساعات الماضية موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة وذلك بشكل نهائي.

ووفقا لمشروع القانون فتم التأكيد على أن مادة التربية الدينية مادة أساسية يجب النجاح فيها بنسبة لا تقل عن 70%، لكنها لا تدخل ضمن المجموع الكلي، مع تنظيم مسابقات دينية دورية تشجيعية.

ونصت مادة (6) على أن اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي.

ويشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها؛ على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.

وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

