السيطرة على حريق محدود بمحطة كهرباء غرب العاشر من رمضان

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة علي حريق نشب في جانب إحدي المحولات بمحطة كهرباء غرب العاشر من رمضان، قرب مدخل قوات الأمن على طريق بلبيس – العاشر وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف علي اسباب الحريق وتحرير محضر بالواقعة.

كانت غرفة العمليات بالشرقية تلقت بلاغًا يفيد اندلاع حريق في جزء من محطة كهرباء غرب مدينة العاشر من رمضان وعلى الفور تم اخطار قوات الحماية المدنية والتي دفعت بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على الحريق وإخمادة وجاري العمل في تبريد الحريق.

وبالإنتقال والفحص تبين نشوب الحريق جانب إحدي المحولات بمحطة كهرباء غرب العاشر من رمضان، قرب مدخل قوات الأمن على طريق بلبيس – العاشر وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف علي اسباب الحريق وتحرير محضر بالواقعة.