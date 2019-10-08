سوكا بتاكل هم.. هايدي كرم في إطلالة منزلية أنيقة برفقة قطتها

نشرت هايدي كرم صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، بإطلالة منزلية أنيقة وعلقت على الصورة قائلة" سوكا بتآكل هم مم !!!! العضو المنضم حديثاً لآل كرم !!!"



وظهرت هايدي كرم بـ بدي رمادي أنيق، وهي تُطعم القطة سوكا، ولم تتكلف فى اختيار الاكسسورات واكتفت بسلسلة رقيقة وخاتم.



ومن الناحية الجمالية لم تضع هايدي كرم الميكب واكتفت بجمالها الطبيعي الذي يبرز جمال إطلالتها، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة حيث تركت شعرها منسدلاً على كتفيها.



واليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها...