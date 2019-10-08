البيت الأبيض يعلن موعد زيارة أردوغان إلى الولايات المتحدة

قال متحدث باسم البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور الولايات المتحدة في 13 نوفمبر المقبل، تلبية لدعوة من الرئيس دونالد ترامب.



وقال ترامب في سلسلة تغريدات في وقت سابق اليوم الثلاثاء إن أردوغان سيقوم بالزيارة "ضيفا" عنده مدافعا عن قراره هذا الأسبوع بسحب قوات أمريكية من شمال شرق سوريا في خطوة قال منتقدون إنها تفتح المجال أمام هجوم تركي على أكراد متحالفين مع واشنطن.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد تركيا بفرض عقوبات جديدة عليها في حالة إرتكاب جرائم خلال العملية العسكرية في سوريا.



