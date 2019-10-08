42 نقطة.. نستعرض تصريحات رئيس الوزراء داخل البرلمان اليوم



14- معدل النمو وصل إلى 5.6 % ، وهو أعلى معدل منذ 2010، وتراجعت معدلات البطالة عام 2014 من 13% إلى 7.5

15- بعد 15 شهرا من عمر الحكومة الحالية، انخفض سعر الصرف منذ بدء إجراءات التعويم بنسبة 10 %

16-انخفض معدل التضخم إلى 6 ، 7 % بعد أن كان قد وصل المعدل إلى نسبة 33%

17- قطاع السياحة يتعافى وحقق أعلى إيرادات هذا العام

18-عجز الموازنة انخفض إلى نسبة 8,2 % .

19- الموازنة العامة للدولة حققت فائضا أوليا بنسبة 2 % بعد تجنيب فوائد الديون والقروض

20- العالم والمؤسسات الدولية تتحدث عن مصر بشكل ايجابي فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي

21- تم تحقيق معدلات نمو هي الأعلى منذ فترة والدولة تسير على الطريق السليم.

22- الحكومة تعى بأن هناك ضغطا وقع على المواطن خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

23- تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت تأكل من "شعبية الحكومة"

24- برنامج الاصلاح الاقتصادى سيحدد شكل مصر خلال العشر سنوات المقبلة

25- رئيس الجمهورية وجه بتنفيذ إجراءات "الحماية الاجتماعية"، والتى شملت رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات بزبادة الحد الأدنى للمرتبات والمعاشات فى الحكومة وقطاع الأعمال العام.



26- الدولة رفعت مخصصات التموين، من 35 مليار جنيه في عام 2018 إلى 89 مليار جنيه العام الجاري

27- مع إجراء عملية تنقية بطاقات التموين أصبح دعم الخبز يذهب لـ70 مليون مواطن، ودعم التموين يستفيد منه 63 مليون مواطن.

28-الحكومة تسعى لإدخال مجموعات جديدة من المستحقين للتموين سواء أسر جديدة أو مواليد جدد.

29- رفع دعم الضمان الاجتماعي من17.5 إلى 18.5 مليار جنيه.

30- الدولة استهدفت إدخال 100 ألف أسرة جديدة في منظومة الضمان الاجتماعي

31- أسعار السلع الأساسية انخفضت كثيرا عن الفترات الماضية.

32- الحكومة أطلقت العديد من المبادرات الصحية، حيث تم تنفيذ 260 ألف عملية جراحية للمواطنين، والقضاء علي قوائم الانتظار، ومائة مليون صحة وفيروس سي وصحة المرأة.



33- مبادرة حياة كريمة مخصص لها في الموازنة 6.6 مليار جنيه، من أجل رفع مستوي 1000 قرية.

34- مصر تزداد سنويا بواقع 2.5 مليون مواطن، وهو الأمر الذي يستلزم توفير مليون فرصة عمل سنويا.

35- المشروعات القومية وفرت علي مدار الخمس سنوات الماضية حوالي 5 ملايين فرصة عمل.

36- الحكومة تعمل على تحويل أرض مهملة لمناطق ومدن جديدة بقيمة كبيرة وهو ما حدث في العاصمة الإدارية بواقع 170 ألف فدان ببنية أساسية كبيرة بعيدا عن الموازنة

37- قيمة العاصمة الادارية الجديدة السوقية الآن حوالي تريليون جنيه مصري

38- نعظم أصول الدولة التى كانت تهدر وهذا يحدث في العاصمة الإدارية و14 مدينة أخري.

39- الحكومة ستتخذ خطوات قوية فيما يخص رفع الأجور والمعاشات كلما استطاعت.

40- عايز أسماء الممتنعين عن تطبيق الحد الأدنى للأجور

41- نستهدف تحقيق أعمال بالصرف الصحي بنسبة 42% منتصف 2020.

42- لولا التعويم لوصل سعر الدولار الى 35 جنيها.

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى بيان الحكومة اليوم أمام مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال وبحضور عدد من الوزراء.وجاءت أبرز التصريحات كالتالى:1- الحكومة تضع الاستقرار الأمني ودفع عجلة التنمية على رأس أولوياتها2- القوات المسلحة كانت ولا تزال ركيزة الاستقرار لمصر3- تحقيق الاستقرار الأمني ودفع عجلة التنمية هو الهم الأكبر للحكومة4- مجلس النواب أصدر عددا كبيرا من التشريعات في جميع المجالات، والتي أسهمت في بناء هذا الوطن5- مصر شهدت في منتصف 2014 ظروفا صعبة في كل شيء6- لا يمكن لمصر أن تنسى وقفة الأشقاء بجانبها بصورة كبيرة فى ظروفها الصعبة7- ركزنا خلال المرحلة الماضية على بناء كم هائل من المشروعات فى كافة المجالات8- الدولة اتجهت نحو العمل الشاق لبناء نفسها9- الحكومة سعت إلى توفير الاحتياجات الأساسية للدولة والمواطن10- تم ضخ مئات المليارات بمجال الطاقة وقطاع الغاز والمنتجات البترولية11- كل العالم كان يصف مصر بأنها صاحبة اقتصاد شديد الحجر وغير مستقرة ومخاطر كبيرة للاستثمار12- الاحتياط النقدي فى 2014 وصى لـ 15 مليار دولار وهذا الرقم لا يكفي مصر من الاحتياجات الأساسية سوي شهرين13- الحكومة اتخذت قرارا تاريخيا بالبدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي اعتبارا من نوفمبر 2016 أي منذ 3 سنوات