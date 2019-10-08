بسبب المسلمين.. أمريكا تفرض قيودا على تأشيرات دخول مسئولين صينيين

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء أن واشنطن فرضت قيودا على منح تأشيرات لمسؤولي الحكومة والحزب الشيوعي الصينيين الذين ترى أنهم مسؤولون عن اعتقال أو انتهاك حقوق الأقليات المسلمة في إقليم شينجيانج.



وكان المسؤولون الأمريكيون قالوا من قبل إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تفكر في فرض عقوبات على المسؤولين الذين لهم صلة بقمع الصين للمسلمين ومن بينهم تشين تشوانغو أمين الحزب الشيوعي في شينجيانغ .



ولم يذكر بيان الخارجية الأمريكية أسماء المسؤولين الذين فرضت قيود على منحهم تأشيرات لدخول الولايات المتحدة.