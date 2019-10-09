القصة الحقيقية للسيناوية بطلة فيلم الممر.. فيديو

قال حسونة ابو خبيصة، زوج أبنة المناضلة السيناوية فرحانة الهشة، إن الاسم الحقيقي للمُناضلة السيناوية هو فرحانة حسين سلامة، وأنها كانت مقيمة في القاهرة بعد عام 1967 وأنه كان يسكن معها في نفس المنزل بالقاهرة وكان يبلغ من العمر 12 عاماً وكان سن فرحانه في هذا الوقت حوالي 40 سنة.





وأضاف حسونة ابو خبيصة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، قائلا:" هناك شيخ يدعي الحاج محمد الهاشم أحد أقارب فرحانة طلب منها أن تلتحق بالتجنيد لصالح الجيش المصري وتذهب الى سيناء عن طريق السويس بمساعدة المخابرات المصرية لنقل المعلومات".



