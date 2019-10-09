بدون أدوية .. أطعمة تحول جسمك لماكينة حرق

أطعمة صحية يمكنك إدخالها إلى نظامك الغذائي تساعد على فقدان الوزن وحرق الدهون العنيدة بشكل أسرع إليك أبرزها يقدمها موقع برايت سايد.

تحتوي حبوب البن الخضراء على حمض الكلوروجينيك ، مما يقلل من امتصاص السكر في الجهاز الهضمي ، وبالتالي حرق الدهون المتراكمة. علاوة على ذلك ، هذا الحمض يحفز نشاط التمثيل الغذائي في الكبد ، مما يجعله يحرق المزيد من الدهون.

يمكنك تناول كوب من القهوة الخضراء في الصباح على معدة فارغة ، وستلاحظ قريبًا حدوث تغييرات إيجابية على بطنك.





2. التفاح





التفاح غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة ، لذلك فهي طعام مثالي لحرق الدهون في البطن وللحصول على نتائج ملحوظة ، تناولى 3 تفاحات على الأقل يوميًا يمكنك مضاعفة التأثير السحري إذا أكلت تفاحة أو دقيق الشوفان مع شرائح التفاح على معدة فارغة.





3. الموز





يعتبر الموز مصدرًا كبيرًا للبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات. يمكن لمزج موزه مهروسه واحد يوميًا مع الجنزبيل أن يساعدك في الفوز بمعركة إنقاص وزنك.





4. ثمار الحمضيات





ثمار الحمضيات غنية بفيتامين C ، مما يقلل من مستويات الأنسولين ويجعل الجسم يهضم الدهون بسرعة عليك تناول البرتقال والجريب فروت وماء الليمون بين الوجبات لطرد السموم وتعزيز الحرق



5. المأكولات البحرية





المأكولات البحرية الطازجة عالية الجودة تحتوي على الدهون غير المشبعة الاحادية التي تساعدك على تجنب تراكم الدهون الزائدة. بالإضافة إلى ذلك تعتبر المأكولات البحرية مصدرًا رائعًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية والتى تساعد على تعزيز الإيض والحرق





6. البطيخ





غني بالماء والبوتاسيوم ، مما سيساعدك على تجنب التورم.





7. الجوز واللوز





كلاهما يحتوي على نسبة عالية من أوميغا 3 والبروتين. علاوة على ذلك ، تساعدك اللوز على التحكم في السكر وتنشيط عملية الإيض.



