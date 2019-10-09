Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بدون أدوية .. أطعمة تحول جسمك لماكينة حرق

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 02:32 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
Advertisements
لمياء الياسين
أطعمة صحية يمكنك إدخالها إلى نظامك الغذائي تساعد على فقدان الوزن وحرق الدهون العنيدة بشكل أسرع إليك أبرزها يقدمها موقع برايت سايد. 

1. القهوة الخضراء..

تحتوي حبوب البن الخضراء على حمض الكلوروجينيك ، مما يقلل من امتصاص السكر في الجهاز الهضمي ، وبالتالي حرق الدهون المتراكمة. علاوة على ذلك ، هذا الحمض يحفز نشاط التمثيل الغذائي في الكبد ، مما يجعله يحرق المزيد من الدهون.
يمكنك تناول كوب من القهوة الخضراء في الصباح على معدة فارغة ، وستلاحظ قريبًا حدوث تغييرات إيجابية على بطنك.

2. التفاح

التفاح غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة ، لذلك فهي طعام مثالي لحرق الدهون في البطن وللحصول على نتائج ملحوظة ، تناولى 3 تفاحات على الأقل يوميًا يمكنك مضاعفة التأثير السحري إذا أكلت تفاحة أو دقيق الشوفان مع شرائح التفاح على معدة فارغة.

3. الموز

يعتبر الموز مصدرًا كبيرًا للبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات. يمكن لمزج موزه مهروسه واحد يوميًا مع الجنزبيل أن يساعدك في الفوز بمعركة إنقاص وزنك.

4. ثمار الحمضيات

ثمار الحمضيات غنية بفيتامين C ، مما يقلل من مستويات الأنسولين ويجعل الجسم يهضم الدهون بسرعة عليك تناول البرتقال والجريب فروت وماء الليمون بين الوجبات لطرد السموم وتعزيز الحرق

5. المأكولات البحرية

المأكولات البحرية الطازجة عالية الجودة تحتوي على الدهون غير المشبعة الاحادية التي تساعدك على تجنب تراكم الدهون الزائدة. بالإضافة إلى ذلك تعتبر المأكولات البحرية مصدرًا رائعًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية والتى تساعد على تعزيز الإيض والحرق

6. البطيخ 

غني بالماء والبوتاسيوم ، مما سيساعدك على تجنب التورم.

7. الجوز واللوز

كلاهما يحتوي على نسبة عالية من أوميغا 3 والبروتين. علاوة على ذلك ، تساعدك اللوز على التحكم في السكر وتنشيط عملية الإيض.

أضف بعض المكسرات إلى سلطاتك ، أو تناول الطعام كلما شعرت بالجوع خلال اليوم.
بدون أدوية .. أطعمة تحول جسمك لماكينة حرق
Advertisements

ترشيحاتنا

8 لاعبين من بيراميدز في مهمة رسمية جديدة.. تعرف عليهم

مفاجأة.. برلماني يطالب باستبعاد غير المستحقين من الدعم في هذه الحالة

سأنسحب من الدوري.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة عن مباراة الأهلي والزمالك

صدمة.. ماذا يحدث عند تناول فنجان قهوة على الريق يومياً؟

الجنايني حسم الأمر.. مصير الزمالك حال تنفيذ تهديد مرتضى منصور بالانسحاب من الدوري

حكم من نسي قراءة سورة بعد الفاتحة هل عليه سجود السهو؟.. الإفتاء تجيب

Advertisements

أعداء مصر.. فرحة عارمة تسيطر على محمد ناصر ومعتز مطر.. اعرف السبب.. فيديو

سأنسحب من الدوري.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة عن مباراة الأهلي والزمالك

الجنايني حسم الأمر.. مصير الزمالك حال تنفيذ تهديد مرتضى منصور بالانسحاب من الدوري

لن يلمس الكرة إلا بعد الاعتذار .. الأهلي يرفض مطالب حسين السيد

قرار نارى من مرتضى منصور.. تفاصيل قرار كاف حول إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

أول رد رسمي من جينيراسيون السنغالي على إعادة مباراته مع الزمالك

مجاملة فجة .. مرتضى منصور يتحدى كاف ويفرض شروطا جديدة لمواجهة جينيراسيون

جلسة كشف الحساب داخل البرلمان.. معايير جديدة للاستبعاد من التموين.. وتعهد بزيادة الأجور والمعاشات

مصير قرعة دور المجموعات بعد قرار إعادة مباراة الزمالك وبطل السنغال

السودان يفرض غرامات على المصريين المتواجدين بالبلاد.. اعرف قيمتها والسبب

تعليق ناري من أشرف زكي على الشامتين فى وفاة طلعت زكريا.. فيديو

بـ 5 جنيهات فقط.. علاجات مجربة وفعالة للزائدة الجلدية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شعر أحمر.. إطلالة نبيلة عبيد في مهرجان الإسكندرية السينمائي

شاهد.. أول إطلالة لجاستن بيبر وهايلي بالدوين في حفل زفافهم

تعرف على جوائز مهرجان مالمو للسينما العربية ..صور