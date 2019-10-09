رغم اعتزاله.. حل وحيد لمشاركة محمد إيهاب في أولمبياد طوكيو 2022.. فيديو

أكد محمد إيهاب، بطل مصر في رفع الأثقال، أن إيقاف اتحاد رفع الأثقال، أقل عقوبة سيتم توقيعها على الاتحاد بعد ثبوت تناول بعض لاعبي المنتخب المصري للمنشطات.





وقال محمد إيهاب، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يُقدّمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "إيقاف اتحاد رفع الأثقال أقل عقوبة سيتم توقيعها بجانب الغرامات المالية".





وأوضح محمد إيهاب: "اعتزلت، لأن مصر لن تشارك في الأولمبياد، وفي حالة وجود مخرج من هذه الأزمة سأتراجع، لأن لي حق في المشاركة الأولمبية، بعد ما بذلت مجهودًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة".



