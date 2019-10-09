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رياضة

رسالة خاصة من مرتضى منصور إلى وزير الداخلية.. تعرف عليها

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 05:12 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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نور عادل
وجّه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة خاصة إلى وزير الداخلية، وذلك بسبب مباراة فريق الكرة الأول أمام منافسه جينيراسيون فوت السنغالي.

وطلب مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية من وزير الداخلية المساعدة من أجل إقامة مباراته مع بطل السنغال في القاهرة.

وأضاف: "نرجو من وزير الداخلية، أن يتعاون معنا في تحديد ملعب مباراة جينيراسيون المقرر إعادتها، حتى لا نكرر الأزمة مرة أخرى، الأمن يؤمن 100 ألف في ستاد القاهرة، لماذا لا نلعب بالقاهرة، سيادة الوزير حامي مصر بأكملها، وقادر على تأمين مباراة".

وكان الاتحاد الأفريقي قد قرر أمس أنه ستتم إعادة مباراة الزمالك و جينيراسيون فوت يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري في القاهرة.
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