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رياضة

تركي آل الشيخ يوعد لاعبي الهلال بمكافأة ضخمة حال التتويج بـ دوري أبطال آسيا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 09:58 ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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إسراء أشرف
وعد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، لاعبي فريق الهلال، بمكافأة ضخمة لكل لاعب حال تتويجهم ببطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ووفقًا لصحيفة الرياضية السعودية، فإن آل الشيخ وعد لاعبي الهلال بـ 200 ألف ريال لكل منهم في حال انتزاع البطولة القارية.

وسبق أن وعد آل الشيخ فريق الهلال، بمكافآت مجزية وتكريم خاص، حال التتويج باللقب القاري في النسخة الحالية، بعد اكتساحه مضيفه السد القطري برباعية، في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا .

ويستضيف الهلال نظيره السد القطري، في إياب نصف نهائي البطولة الآسيوية، يوم 22 أكتوبر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.
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