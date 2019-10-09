وقعت أحداث فيلم الممر فى عهده ...تعرف على جد الإعلامى شريف مدكور

نشر الإعلامى شريف مدكور، عبر حسابه الشخصى على موقع فيسبوك جزءا من لقاء اللواء سمير فرج فى أحد البرامج التليفزيونية وهو يتحدث عن جده الفريق أول محمد فوزى وزير الحربية الأسبق، ودوره العظيم بعد نكسة 1967 حتى حرب أكتوبر .





وكان اللواء سمير فرج شاهدا وتعامل مع الفريق محمد فوزى فوضح أنه واحد من أعظم القادة العسكريين فى تاريخ مصر، شارك فى حرب 1948 وذهب للكلية الحربية معلم بها ولمدة 20 عاما خرج كل ضباط مصر حتى أصبح مدير للكلية .





وتولى الفريق محمد فوزى عام 1967 بعد النكسة منصب وزير الحربية وكانت أصعب الفترات فى حياة مصر، لأن مصر كانت قد فقدت جيشها كله فى سيناء وبعد الهزيمة لم يكن لدينا دفاعات ، لافتًا أن هذا الرجل تسلم الجيش مهلهل بدون سلاح ولا روح معنوية ولكنه بشدته وعنفه لغى الأجازات ووضع خطة دفاعية لمنع الإسرائيليين من العبور للقاهرة .









وأشار أنه دخل على الجنود أثناء التدريب أول أيام العيد وقال لهم العيد ليس اليوم بل عندما تعود سيناء مؤكدًا أن خطة المآذن العالية كانت للفريق محمد فوزى وهى أول خطة لاقتحام قناة السويس وتدمير خط بارليف .









جدير بالذكر ان الإعلامى شريف مدكور، قد ذكر سابقًا أن ميلاده كان وقت حبس جده عام 1972، وكانت إقامته محددة بمستشفى المعادى العسكرى، لافتًا إلى أنه أول حفيد له.





وأكد أن الرئيس السابق عدلى منصور، منحه وخاله أوسمة تكريم جده، وذلك فى الاحتفال بأعياد النصر فى السادس من أكتوبر، وعندما صافح الرئيس السابق عدلى منصور إندهش بعد قوله:"أنا حفيد الفريق أول محمد فوزى" ونوه مدكور أن أحداث فيلم الممر كانت في عهده.