Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

دراسة: تناول هذا الطعام يفقدك الوزن بسهولة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:56 ص
تناول هذا الطعام
تناول هذا الطعام يفقدك الوزن بسهولة
Advertisements
رويترز
كشفت دراسة جديدة أنه على الرغم من ارتفاع السعرات الحرارية في المكسرات فإن تناول مقدار منها يوميا قد يساهم في الحد من زيادة الوزن لا سيما عندما تكون بديلا عن أغذية ذات فائدة صحية أقل.

وأجرى الباحثون دراستهم على 126 ألفا و190 من البالغين الأصحاء في منتصف العمر لمدة تراوحت بين 20 و24 عاما. وفي البداية كان المشاركون يتمتعون بوزن صحي أو لديهم زيادة طفيفة في الوزن. وبنهاية الدراسة أصبح نحو 17 بالمئة من المشاركين يعانون من السمنة.

وقال الباحثون في دورية الطب البريطانية إن الأشخاص الذين يزيد مقدار ما يتناولونه من مكسرات إلى نحو 14 جراما يوميا تقل احتمالات إصابتهم بالبدانة بنسبة ثلاثة بالمئة. وأضافوا أن تناول الجوز يوميا بكمية مماثلة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة 15 بالمئة بينما يرتبط تناول مكسرات مثل الكاجو واللوز بانخفاض احتمالات الإصابة بالسمنة 11 بالمئة.

وصرحت الدكتورة ديردري توبايس الأستاذة بكلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن والمشرفة على الدراسة بأن زيادة نسبة المكسرات في الغذاء اليومي قد يساعد في الحفاظ على وزن صحي بعدة طرق.

وأضافت في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "احتواء المكسرات على نسبة عالية من الدهون الصحية والألياف يعطي إحساسا بالشبع لفترة أطول مقارنة بتناول الكربوهيدرات المعالجة وغيرها من الأغذية سهلة الهضم".

ونصحت بتجنب المكسرات المغطاة بالملح أو السكر للحصول على أفضل فائدة غذائية.

وتبين أن المشاركين زاد وزنهم بمعدل 0.32 كيلوجرام على نحو سنوي طيلة فترة الدراسة لكن كل نصف مقدار من المكسرات كان يضاف للغذاء اليومي ارتبط بانخفاض نسب زيادة الوزن.

وخلصت الدراسة أيضا إلى أن إضافة المكسرات إلى الغذاء يوميا يرتبط بانخفاض بنسبة أربعة بالمئة في احتمالات زيادة الوزن بأكثر من كيلوجرامين أو زيادة الوزن بأكثر من خمسة كيلوجرامات كل أربعة أعوام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد اللحمه والفتة .. ريجيم سريع وصحى بـ 18 نصيحة

لن تتوقعها.. فوائد تناول حفنة من المكسرات يوميا

المكسرات قد تكون الوسيلة الأفضل لتخفيف وزنك

مفاجأة .. 3 فوائد غير متوقعة لـ الكاجو والأخيرة أغربهم

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة خروج جثمان طلعت زكريا من المستشفى "فيديو"

أخبار التوك شو.. أحمد موسى ضاحكا: الأغلبية تحولت لمعارضة.. وفرحة محمد ناصر ومعتز مطر.. فيديو

اتحاد ظالم.. مرتضى منصور يهاجم الـ كاف بسبب إعادة مباراة الزمالك وبطل السنغال

أم روح حلوة.. اطلالة دينا الشربيني في عيد ميلاد عمرو دياب

بـ فستان الأحمر ومجوهرات.. ليلى علوي تخطف الأنظار في مهرجان مالمو

بعد عدم تحقق أمنيته.. تعليق خالد الغندور على قرار إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحلق شعر زوجته بالقوة.. لن تصدق السبب!

70 سنة تعمير.. رحيل عم حمزة أشهر بنائي سيوة.. تولي ترميم قلعة شالي الأثرية

بفستان سورايه ذهبي.. ليلي إسكندر تتألق فى أحدث جلسة تصوير