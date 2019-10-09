20 صورة لـ أسماء أبو اليزيد.. بعد نجاح فيلم الممر وتصدره تريند جوجل

تصدر فيلم "الممر" تريند جوجل نيوز يوميا، بعد النجاح الساحق الذي حققه، وأشاد الجميع بموهبة أبطاله، وبالأخص الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد التي وصفها جمهورها بـ"سمراء تكحلت".



وتألقت الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد في دورها بـ فيلم "الممر" وظهرت بعدد من الإطلالات التي جعلتها محل الأنظار، وملفتة للاهتمام، لأنها تميزت بملامح مصرية أصيلة وجميلة، ما جعلها تتصدر تريند جوجل، ويبحث الكثير عنها ليتطلع في جمالها وحسنها الأخاذ الخاطف للأنظار.



إليكم أجمل 20 صورة لـ أسماء أبو اليزيد، بطلة فيلم "الممر".