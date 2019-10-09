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حوادث

ضبط عاطل بحوزته شادو مخدر فى دار السلام

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 02:57 م
صدى البلد
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محمد صبري
تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة دار السلام من ضبط عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته عدد 85 كيسا بداخلهم كمية من الشادو المخدر وزنت 850 جراما ومبلغ مالى 235 جنيها وهاتف محمول.

بمواجهته بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

تحرر عن ذاك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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