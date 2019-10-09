السجن سنة مع الشغل لمتهم في أحداث العنف بطلعت حرب

قضت الدائرة الثانية إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأربعاء، بالسجن سنة مع الشغل لمتهم في أحداث الشغب التى وقعت فى 22 يناير 2015 في شارع طلعت حرب.



صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية المقيدة برقم ١٨٧٦ لسنة ٢٠١٥ كلي وسط ، ارتكاب جرائم التظاهر دون تصريح، التجمهر، قطع الطريق، تعطيل المواصلات العامة و الخاصة، وحيازة ألعاب نارية، و التعدى على قوات الشرطة، وحيازة شماريخ.