الجامعة العربية "تراقب" انتخابات الرئاسة فى تونس

وجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بإيفاد بعثة من الجامعة العربية لمراقبة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية فى تونس، والمقرر إجراؤها الأحد القادم.. وذلك استكمالًا لمهمة بعثة الجامعة العربية لملاحظة الانتخابات الرئاسية التونسية السابقة لأوانها لعام 2019، والتي كانت قد بدأتها بملاحظة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 15 سبتمبر الماضي.



ويترأس بعثة الجامعة العربية، السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد للجامعة رئيس قطاع الشئون العربية والأمن القومي.. وتضم البعثة في عضويتها موظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ينتمون إلى 6 جنسيات عربية هي (مصر، البحرين، الجزائر، العراق، سلطنة عمان، اليمن) ولا يوجد من بينهم الجنسية التونسية لضمانا لحيادية ومصداقية البعثة.



ويصل أعضاء البعثة إلى تونس بعد غد الجمعة، ومن المتوقع أن تلتقي البعثة ببعض الجهات المعنية بالإعداد والترتيب لهذه الانتخابات والتى من ضمنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والمرشحين أو ممثليهما، بالإضافة إلى بعض منظمات المجتمع المدني التي ستلاحظ الانتخابات.



وتهدف البعثة إلى ملاحظة مختلف جوانب العملية الانتخابية بكل حيادية وتجرد، بما في ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين وعمليات الاقتراع وعد وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والانظمة المتبعة في الدولة وكذلك المعايير الدولية المتعارف عليها.



وستقوم البعثة بإصدار بيانها التمهيدي عقب انتهائها من عملية الملاحظة، يتبعه التقرير النهائي الذي يتم رفعه إلى الأمين العام للجامعة العربية، والذي يتضمن ملاحظاتها التفصيلية حول المهمة والتوصيات الخاصة بذلك، على أن يتم إرسال التقرير النهائي إلى الجهات المعنية في تونس.