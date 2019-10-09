آراء صادمة لـ الجماهير عن إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون وتأجيل لقاء الأهلى

انتهت أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى، بقرار رسمي من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» بإعادة المباراة فى القاهرة، 24 أكتوبر الجارى، لتحديد الفريق المتأهل لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.



وسأل " صدي البلد " الجماهير سؤالين هما " ما رايك في إعادة مباراه الزمالك وبطل السنغال بعد انسحابه في المباره الاولي ؟ و هل تؤيد تأجيل مباراه الاهلي والزمالك فى الدورى؟



وقال أحمد حازم احد الجماهير إنه يؤيد إعاده المباراه حتي لا يتم ظلم الفريق السنغالى مع إعلان رفضه تأجيل مباراه الاهلي و الزمالك فى الدوري لأن هناك فاصلا بين المباراتين 5 ايام.



وأيد " عادل مدحت " اعادة المباراة لأن قرار إلغائها ليس في مصلحه الجميع و يجب لعب جميع المباريات في مواعيدها .



واوضح " علي عثمان " أن الزمالك كان سيخسر أمام فريق جينيراسيون غدا اذا لم يتم تأجيل المباراة مشيرا إلى رفضه تأجيل مباراة الاهلي و الزمالك فى الدورى لأنه تم إعلان الجدول وأصبح معروفا للجميع ويجب الالتزام به .



وأضاف " هاني مراد " انه كان يجب تأهل الزمالك وعدم اعادة المباراة كما ابدى موافقته على تأجيل مباراه الاهلي و الزمالك لان الزمالك ليس في حاله جيده للعب امام الاهلي.



واشار " يوسف احمد " إلى ان قرار إعادة المباراة سليم للغايه ، ورفض تأجيل مباراه الاهلي و الزمالك لانه يوجد وقت كافٍ بين المباراتين.