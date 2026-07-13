الأنبا بيسنتي يرسم كاهنين جديدين بايبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة| صور

صلى نيافة الأنبا بيسنتي، أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ورئيس دير الشهيد مارمينا العجايبي (المعلق) بجبل أبنوب، القداس الإلهي بكاتدرائية القديس مارمرقس الرسول بمدينة أسيوط الجديدة، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات سيامة كاهنين جديدين للخدمة في بعض كنائس الإيبارشية، وهما:

الشماس بيشوي حنا، كاهنًا على مذبح كاتدرائية القديس مارمرقس الرسول بمدينة أسيوط الجديدة، باسم القس بولس.

الشماس إيهاب إبراهيم، كاهنًا على مذبح كنيسة الآباء الرسل القديسين بعزبة غنيم، مركز أبنوب، باسم القس بتروس.

وتوجه الآباء الكهنة الجدد إلى دير الشهيد مارمينا العجايبي (المعلق) بجبل أبنوب، لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة.

شارك في الصلوات عدد كبير من الآباء مجمع كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد من الشعب.