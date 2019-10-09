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منوعات

الفائز بجائزة نوبل للكيمياء: سأساعد في حل قضايا المناخ

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 04:26 م
البروفيسور أكيرا
البروفيسور أكيرا يوشينو الفائز بجائزة نوبل للكيمياء
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أماني إبراهيم
قال أكيرا يوشينو، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء، اليوم، إن بطاريات الليثيوم أيون لا غنى عنها لإنشاء مجتمع منخفض الكربون مدعوم بطاقات متجددة حتى يتمكن العالم من خفض انبعاثات الكربون.

واضاف خلال مداخلة هاتفية، أنه يمكن استخدام المركبات الكهربائية التي تحمل بطاريات الليثيوم أيون لتخزين الكهرباء، ويمكن أن تساعد في تعزيز الاستخدام المستدام للطاقة المتجددة الناتجة من الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة الأخرى النظيفة، مثل طاقة الرياح، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الإخبارية.

وتابع أن استخدام بطاريات الليثيوم أيون يعد أمر هام بالنسبة للسيارات الكهربائية، موضحا أنه عندما يتم استخدام السيارات الكهربائية على نطاق واسع، فإن ذلك يتطلب إنشاء مخازن عملاقة لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهذا سيساهم في بيئة أفضل.

وأشار في حديثه إلى قضية المناخ العالية، حيث قال أنه عند توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة فذلك سياسهم في حل مشكلة تغير المناخ.

و فاز العلماء جون ب.جودنوف، ومان ستانلي ويتنجهام، وأكيرا يوشينو، اليوم، بجائزة نوبل في مجال الكيمياء لعام 2019، بسبب تطوير بطاريات الليثيوم أيون.

وقالت لجنة نوبل: "لقد أحدثت بطاريات الليثيوم أيون ثورة في حياتنا وتستخدم في كل شيء من الهواتف المحمولة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة والسيارات الكهربائية من خلال عملهم، وضع الفائزون بالكيمياء لهذا العام الأساس لمجتمع لاسلكي خالٍ من الوقود الأحفوري".
الفائز بجائزة نوبل للكيمياء: سأساعد في حل قضايا المناخ
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