صفقة قياسية في تاريخ الأهلي.. أزارو يقترب من الرحيل للدوري الصيني بمبلغ خرافي

أكدت تقارير صحفية مغربية أن المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي المصري ، اقترب من الرحيل عن ناديه في سوق الانتقالات الشتوي القادم والذهاب للدوري الصيني.



وذكرت صحيفة المنتخب المغربية أن أزارو سينتقل لنادي هيبي فورتين الصيني مقابل صفقة قياسية ، قدرها 8.5 مليون يورو أي ما يعادل 160 مليون جنيه مصري تقريبا، وسيعوض زميله أيوب الكعبي الذي انتقل من النادي الصيني لنادي الوداد على سبيل الإعارة ، في ظل صعوبة عودته مرة أخرى لنادي هيبي.



وأضافت الصحيفة أن النادي الصيني أظهر اهتمامًا بضم أزارو منذ سنة ، لكن النادي الأهلي رفض عرضًا لشراء اللاعب ، لكنه قد يوافق على العرض ، ليكون أغلى صفقة انتقال للخارج من الدوري المصري ،متفوقًا على الجابوني ماليك إيفونا ، الذي انتقل لنادي تيانجين الصيني من النادي الأهلي مقابل 7 ملايين يورو عام 2016.



يذكر أن أزارو انتقل لصفوف الأهلي صيف عام 2017 ، قادمًا من نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، مقابل ما يقرب من مليون ونصف يورو.