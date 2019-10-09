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رياضة

صفقة قياسية في تاريخ الأهلي.. أزارو يقترب من الرحيل للدوري الصيني بمبلغ خرافي

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 04:49 م
وليد أزارو
وليد أزارو
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية مغربية أن المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي المصري ، اقترب من الرحيل عن ناديه في سوق الانتقالات الشتوي القادم والذهاب للدوري الصيني.

وذكرت صحيفة المنتخب المغربية أن أزارو سينتقل لنادي هيبي فورتين الصيني مقابل صفقة قياسية ، قدرها 8.5 مليون يورو أي ما يعادل 160 مليون جنيه مصري تقريبا، وسيعوض زميله أيوب الكعبي الذي انتقل من النادي الصيني لنادي الوداد على سبيل الإعارة ، في ظل صعوبة عودته مرة أخرى لنادي هيبي.

وأضافت الصحيفة أن النادي الصيني أظهر اهتمامًا بضم أزارو منذ سنة ، لكن النادي الأهلي رفض عرضًا لشراء اللاعب ، لكنه قد يوافق على العرض ، ليكون أغلى صفقة انتقال للخارج من الدوري المصري ،متفوقًا على الجابوني ماليك إيفونا ، الذي انتقل لنادي تيانجين الصيني من النادي الأهلي مقابل 7 ملايين يورو عام 2016.

يذكر أن أزارو انتقل لصفوف الأهلي صيف عام 2017 ، قادمًا من نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، مقابل ما يقرب من مليون ونصف يورو.
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