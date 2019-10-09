Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سقوط قذيفتي هاون على بلدة جيلان بينار التركية الحدودية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 04:52 م
سقوط قذيفتي هاون
سقوط قذيفتي هاون على بلدة جيلان بينار التركية الحدودية
Advertisements
رويترز
أعلنت وسائل الإعلام التركية عن سقوط قذيفتي هاون على بلدة جيلان بينار التركية الحدودية، دون وقوع ضحايا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن بدء عملية "نبع السلام" العسكرية التركية على الشمال السوري، للقضاء على التواجد الكردي متمثل في وحدات حماية الشعب الكردية.

وجاءت العملية العسكرية بعد مصادقة البرلمان التركي على تمديد التفويض الممنوح للرئيس التركي بدفع الجيش للقيام بعمليات عسكرية خارج حدود البلاد، ممثلا في سوريا والعراق.

وقال مصدر بوزارة الخارجية السورية إن بلاده عازمة على التصدي لأي عدوان تركي "بكافة الوسائل المشروعة".

وأضاف المصدر أن الحكومة: "على استعداد لاحتضان أبنائها الضالين إذا عادوا إلى جادة العقل والصواب"، في إشارة على ما يبدو إلى سلطات كردية سورية تسيطر على شمال شرق البلاد.

وتعد هذه العملية هي الثالثة التي تقوم بها القوات التركية داخل الأراضي السورية، ضد القوات الكردية.

Advertisements

ترشيحاتنا

وقعت أحداث فيلم الممر فى عهده ...تعرف على جد الإعلامى شريف مدكور

وصول هنا الزاهد وأحمد فهمي إلى مسجد العمري لوداع طلعت زكريا

لاعب الزمالك يظهر بـ لوك جديد.. صورة

كاف: الإقصاء عامين من الكونفدرالية يهدد جينيراسيون فوت فى هذه الحالة

أول ضربة أمريكية لـ تركيا بعد انطلاق عملية نبع السلام

بعد أزمة عدم تطبيق الأدنى للأجور.. تعرف على مرتبات العاملين بالدولة حسب درجاتهم الوظيفية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أميرة كامبريدج.. كيت ميدلتون بإطلالة أنيقة اليوم.. وهذه تكلفتها

سارقة تختبئ داخل سقف متجر 6 ساعات خوفا من الشرطة.. وصدمة بالنهاية

جدعنة السوهاجية.. الأهالي يتبرعون بوحدة غسيل كلى لمستشفى حكومي.. صور