السجن 7 سنوات لـ حرامي صالح حبيبته.. تعرف على السبب

لم يكن يتخيل هذا الشاب أن مصالحته لـ حبيبته ستجعل مصيره السجن فى النهاية، بعد ما أهداها باقة من الورود من أجل إنهاء الخلاف بينهما.





وبحسب روسيا اليوم، تعود التفاصيل عندما ذهب هذا الشاب البالغ من العمر 19 عامًا إلى أحد محال بيع الورود فى مدينة كيميروفو بجنوب غربي سيبيريا في روسيا.





إلا أنه تظاهر بتفحص باقة الورود التى كان سيشتريها ولاذ بالفرار هربًا بها، حيث كان يبلغ سعرها 156 دولارًا، ولكن كاميرات المراقبة التقطت ملامحه بالكامل.





أبلغ صاحب المحل الشرطة التى نجحت فى القبض على الشاب لاحقًا، وبحسب القانون الروسى تقضى حالات السرقة بالسجن لمدة 7 سنوات كعقوبة قصوى.



