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أخبار العالم

انخفاض مؤشرات البورصة التركية بعد غزوها لسوريا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 06:18 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
انهار مؤشر بورصة اسطنبول، اليوم الأربعاء، بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء العملية العسكرية في شمال شرق سوريا.

وأوضحت بيانات لوكالة "بلومبرغ"، تراجع المؤشر Borsa Istanbul 100، بحلول الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، بنسبة 1.22% إلى 100619 نقطة.

وتراجعت العملة التركية بنحو طفيف، حيث تم تداولها عند 5.8479 ليرة للدولار بانخفاض نسبته 0.30% عن سعر التسوية السابق.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في وقت سابق من اليوم عن بدء عملية عسكرية في شمال شرق سوريا، تهدف العملية لتعطيل جهود الأكراد لإقامة منطقة هناك تتمتع بحكم شبه ذاتي، كما أنه يريد تحويل المنطقة إلى "منطقة آمنة"، لتوطين اللاجئين السوريين في تركيا.
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