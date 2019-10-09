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مرأة

بـ موف اوف شولدرز .. سارة نخلة تتألق بفستان أنيق وساحر

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 06:28 م
صدى البلد
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قسم المرأة
نشرت الفنانة سارة نخلة صورة جديدة لها على وسائل الأتصال الأجتماعى موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة

وظهرت بها بفستان باللون الموف أوف شولدر، الذى يبرز رشاقتها ، ويتناسب مع لون بشرتها الفاتحة

وتركت شعرها منسدلاً بطريقة تتناسب مع إطلالتها، وأعتمدت فى الميكب على اللون الرمادى كأيشادو للعيون ، واللون الأسود للرموش، وأحمر شفاة باللون الموف الفاتح

ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات وأكتفت بعقد وقرط من اللولى باللون الأبيض لأكمال إطلالتها
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