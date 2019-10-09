بـ موف اوف شولدرز .. سارة نخلة تتألق بفستان أنيق وساحر

نشرت الفنانة سارة نخلة صورة جديدة لها على وسائل الأتصال الأجتماعى موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقةوظهرت بها بفستان باللون الموف أوف شولدر، الذى يبرز رشاقتها ، ويتناسب مع لون بشرتها الفاتحةوتركت شعرها منسدلاً بطريقة تتناسب مع إطلالتها، وأعتمدت فى الميكب على اللون الرمادى كأيشادو للعيون ، واللون الأسود للرموش، وأحمر شفاة باللون الموف الفاتحولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات وأكتفت بعقد وقرط من اللولى باللون الأبيض لأكمال إطلالتها