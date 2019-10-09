بـ موف اوف شولدرز .. سارة نخلة تتألق بفستان أنيق وساحر

نشرت الفنانة سارة نخلة صورة جديدة لها على وسائل الأتصال الأجتماعى موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة
وظهرت بها بفستان باللون الموف أوف شولدر، الذى يبرز رشاقتها ، ويتناسب مع لون بشرتها الفاتحة
وتركت شعرها منسدلاً بطريقة تتناسب مع إطلالتها، وأعتمدت فى الميكب على اللون الرمادى كأيشادو للعيون ، واللون الأسود للرموش، وأحمر شفاة باللون الموف الفاتح
ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات وأكتفت بعقد وقرط من اللولى باللون الأبيض لأكمال إطلالتها
وظهرت بها بفستان باللون الموف أوف شولدر، الذى يبرز رشاقتها ، ويتناسب مع لون بشرتها الفاتحة
وتركت شعرها منسدلاً بطريقة تتناسب مع إطلالتها، وأعتمدت فى الميكب على اللون الرمادى كأيشادو للعيون ، واللون الأسود للرموش، وأحمر شفاة باللون الموف الفاتح
ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات وأكتفت بعقد وقرط من اللولى باللون الأبيض لأكمال إطلالتها