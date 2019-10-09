تعرف على أعراض وطرق علاج الانتفاخ في المنزل

يعاني بعض الاشخاص بعد تناول الطعام مباشرة من علامات الانتفاخ التي تصيب المعدة نتيجة تكون بعض الجراثيم والبكيتريا بداخل البطن، ويمكن التعرف على العلامات التي تشير لوجود انتفاخات مع طرق العلاج وفقا لما ذكره موقع “stylesatlife”.



- أعراض الانتفاخ

* عسر الهضم: نتيجة لمشكلة في الجهاز الهضمي بعد تناول الطعام.

* الإمساك: الحالات شديدة الانتفاخ تؤدى لمعاناة الشخص من الامساك.

* الحمى: يجب عند شعورك بأعراض الحمى الذهاب للطبيب المعالج.

* القئ: واحد من الاثار الجانبية للانتفاخ الذي يكون مزعجا لبعض الافراد.



- العلاجات المنزلية

* يمكنك تناول ثمرة من الموز عند شعورك بالانتفاخ، لإن الموز علاج فعال وقوي لتقليل الانتفاخ الذي يحدث في المعدة.

* لابد من تقليل الملح في الطعام حتى يحد من الانتفاخات .

* حاول ان تقلل من تناول الاطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات الموجودة في الخبز والمكرونة.

* يساعد تدليك البطن على تقليل الانتفاخات التي تتواجد في المعدة والتخلص منها.

* شرب كوب من اللبن يساعد في علاج انتفاخات البطن كما انه يقلل من وجود البكتريا.

* تناول الشاي بالنعناع يساعد على تهدئة المعدة والتخلص من الغازات الموجودة بداخلها.

* يمكنك شرب كوب من الماء بالليمون بعد كل وجبة غذاء لتجنب الاصابة بالانتفاخ.