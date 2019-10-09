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محافظات

على مساحة 50 فداناً.. المنطقة التكنولوجية بـ السادات.. صرح جديد على أرض المنوفية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 07:55 م
المنطقة التكنولوجية
المنطقة التكنولوجية بالسادات
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مروة فاضل
أعمال تجرى علي قدم وساق .. معدلات انجاز قاربت علي الانتهاء تمهيدا للافتتاح .. المنطقة التكنولوجية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية صرح صناعي كبير علي أرض المحافظة ينتظر الافتتاح ليضاف إلي خريطة الصناعة بالمحافظة ومدينة السادات "المدينة الصناعية" بالمحافظة.

وعلى مساحة 50 فدانا أنشئت المنطقة التكنولوجية بمدينة السادات وتضم العديد من الأنشطة التى تشمل مجال الإلكترونيات ومراكز لتقديم خدمات العامة والتعليم وبناء القدرات والتصميم والتصنيع وكذا مركز لخدمة المواطنين.

وتشتمل المنطقة التكنولوجية علي مباني متعددة تضم 4 مبانى مختلفة ومنها مبنى المركز التكنولوجي المتكامل لخدمات المواطنين والمجهز لتقديم الخدمات المختلفة والمباشرة للمواطن فى مختلف القطاعات ، ومبنى الشركات ومبنى التدريب ومبنى التعهيد.

وقال العميد أحمد سالم مدير المنطقة التكنولوجية بمدينة السادات، إن المنطقة التكنولوجية تتبع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبشراكة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والبريد المصرى والجهاز القومى للاتصالات وهيئة المجتمعات العمرانية.

وأكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، بأن المنطقة التكنولوجية ستوفر العديد من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة ، كما ستساهم فى توفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والعالمية فى مجال تكنولوجيا المعلومات ، وسيتم عمل تدريب مناسب للشباب فى مجالات " خدمة العملاء- الدعم الفنى – البرمجيات " .

وشدّد المحافظ على ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمنطقة التكنولوجية بالسادات لتذليل كافة العقبات التى تواجهها، مشددًا بسرعة الانتهاء من الأعمال والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها استعدادًا لافتتاحها.
على مساحة 50 فداناً.. المنطقة التكنولوجية بـ السادات.. صرح جديد على أرض المنوفية
على مساحة 50 فداناً.. المنطقة التكنولوجية بـ السادات.. صرح جديد على أرض المنوفية
على مساحة 50 فداناً.. المنطقة التكنولوجية بـ السادات.. صرح جديد على أرض المنوفية
على مساحة 50 فداناً.. المنطقة التكنولوجية بـ السادات.. صرح جديد على أرض المنوفية
على مساحة 50 فداناً.. المنطقة التكنولوجية بـ السادات.. صرح جديد على أرض المنوفية
على مساحة 50 فداناً.. المنطقة التكنولوجية بـ السادات.. صرح جديد على أرض المنوفية
على مساحة 50 فداناً.. المنطقة التكنولوجية بـ السادات.. صرح جديد على أرض المنوفية
على مساحة 50 فداناً.. المنطقة التكنولوجية بـ السادات.. صرح جديد على أرض المنوفية
على مساحة 50 فداناً.. المنطقة التكنولوجية بـ السادات.. صرح جديد على أرض المنوفية
على مساحة 50 فداناً.. المنطقة التكنولوجية بـ السادات.. صرح جديد على أرض المنوفية
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