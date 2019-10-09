قرعة أبطال إفريقيا ..الأهلي يبدأ مبارياته من تونس ويختتمها في السودان.. تفاصيل



وتواجد الأهلي في المجموعة إلى جانب فرق النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي.



وكان الأهلي قد وصل إلى دور المجموعات بعد أن تخطى عقبة فريق كانو سبورت الغيني في دور ٣٢.





أسفرت قرعة المجموعة الثانية بدورى أبطال أفريقيا عن أن الأهلي سيواجه النجم الساحلي في المرحلة الأولي بتونس ثم يواجه الهلال السوداني في مصر وبلاتنيوم بالقاهرة أيضا وتكون المباراة الرابعة مع بلاتنيوم خارج الأرض ويستضيف المجم الساحلي في مصر في الجولة الخامسة ويختتم المواجهات باللعب في السودان مع الهلال.وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا التي أجريت مساء اليوم عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية.